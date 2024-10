A che ora Cobolli-Djokovic oggi, ATP Shanghai 2024: dove vederla in tv e streaming (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavio Cobolli affronterà Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, in corso di svolgimento sul cemento della località cinese. Dopo aver goduto di un bye al primo turno ed essersi reso protagonista dello spettacolare successo in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, il tennista italiano tornerà in campo per cercare la grande magia contro il fuoriclasse serbo. L’appuntamento è per oggi (martedì 8 ottobre) alle ore 12.30: sarà il primo incontro della sessione serale sul Campo Centrale (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi), dove in mattinata il greco Stefanos Tsitsipas ha regolato il francese Muller prima del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il giapponese Watanuki. Il 22enne laziale, attuale numero 30 del ranking, proverà a mettere in difficoltà il 37enne balcanico, ora numero 4 del mondo con in palmares addirittura 24 titoli dello Slam. Oasport.it - A che ora Cobolli-Djokovic oggi, ATP Shanghai 2024: dove vederla in tv e streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavioaffronterà Novakal terzo turno del Masters 1000 di, in corso di svolgimento sul cemento della località cinese. Dopo aver goduto di un bye al primo turno ed essersi reso protagonista dello spettacolare successo in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, il tennista italiano tornerà in campo per cercare la grande magia contro il fuoriclasse serbo. L’appuntamento è per(martedì 8 ottobre) alle ore 12.30: sarà il primo incontro della sessione serale sul Campo Centrale (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi),in mattinata il greco Stefanos Tsitsipas ha regolato il francese Muller prima del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il giapponese Watanuki. Il 22enne laziale, attuale numero 30 del ranking, proverà a mettere in difficoltà il 37enne balcanico, ora numero 4 del mondo con in palmares addirittura 24 titoli dello Slam.

Cobolli-Djokovic oggi all’ATP Shanghai - quando gioca : orario e dove vedere la partita in TV e streaming - Flavio Cobolli sfida Novak Djokovic nel match dei sedicesimi del torneo 1000 di Shanghai. Scenderanno in campo nonj prima delle 12:30. Diretta TV solo su Sky.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Cobolli-Djokovic - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il romano deve credere nell’impresa - Già a Barcellona, in questo suo 2024 delle tante “prime volte”, aveva affrontato Rafael Nadal nella sua Barcellona, in un match in cui l’emozione non fu poca. Non resta che gustarci una partita senza niente da perdere per il giocatore nostrano, che però potrebbe rendere unica ancor di più questa ... (Oasport.it)

Cobolli sfida il suo idolo a Shanghai : contro Djokovic servirà la partita perfetta - In carriera non è mai andato oltre il terzo turno in un Masters 1000 e proverà a togliersi a Shanghai questa grande soddisfazione in un 2024 che gliene ha regalate tante. Uno di questi è Novak Djokovic, idolo del tennista azzurro nonché suo avversario in occasione del match di terzo turno del ... (Sportface.it)