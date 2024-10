Vittoria in rimonta con Tozzuolo e Tomassini. I rossoblù di Taurino adesso rivedono la luce (Di lunedì 7 ottobre 2024) PINETO 1 GUBBIO 2 PINETO (3-4-3): Tonti; Villa, Marafini (st 38’ Hadziosmanovic), De Santis, Borsoi (st 17’ Ienco); Pellegrino (st 27’ Chakir), Amadio, Schirone; Del Sole (st 17’ Marrancone), Fabrizi (st 27’ Gambale), Bruzzaniti. All. Cudini A disp. Marone, Barretta, Germinario, Dutu, Raggi, Giovannini, Lombardi, Nebuloso. GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Franchini (st 42’ Pirrello), Proietti (st 1’ Rosaia), Iaccarino (st 36’ Faggi), David (st 16’ Zallu); Giovannini (st 16’ Rovaglia); Tommasini. All. Taurino A disp. Bolletta, D’Avino, Di Vincenzo, Signorini, Maisto, Fossati. Arbitro: Cappai di Cagliari (Nechita-Mezzalira) Marcatori: pt 20’ Bruzzaniti, 41’ Tozzuolo, 47’ Tommasini (r). Note: corner 3-6; ammoniti: Tommasini, Del Sole, Marafini, Franchini, Rocchi, David, Villa, Cudini, Zallu; recupero pt 3’; st 5’. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) PINETO 1 GUBBIO 2 PINETO (3-4-3): Tonti; Villa, Marafini (st 38’ Hadziosmanovic), De Santis, Borsoi (st 17’ Ienco); Pellegrino (st 27’ Chakir), Amadio, Schirone; Del Sole (st 17’ Marrancone), Fabrizi (st 27’ Gambale), Bruzzaniti. All. Cudini A disp. Marone, Barretta, Germinario, Dutu, Raggi, Giovannini, Lombardi, Nebuloso. GUBBIO (3-5-1-1): Venturi;, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Franchini (st 42’ Pirrello), Proietti (st 1’ Rosaia), Iaccarino (st 36’ Faggi), David (st 16’ Zallu); Giovannini (st 16’ Rovaglia); Tommasini. All.A disp. Bolletta, D’Avino, Di Vincenzo, Signorini, Maisto, Fossati. Arbitro: Cappai di Cagliari (Nechita-Mezzalira) Marcatori: pt 20’ Bruzzaniti, 41’, 47’ Tommasini (r). Note: corner 3-6; ammoniti: Tommasini, Del Sole, Marafini, Franchini, Rocchi, David, Villa, Cudini, Zallu; recupero pt 3’; st 5’.

Lanazione.it - Vittoria in rimonta con Tozzuolo e Tomassini. I rossoblù di Taurino adesso rivedono la luce

Corriere dello Sport - Orgoglio Catania, Casertana ko - vittoria in rimonta del Catania, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul successo contro la Casertana. "Colpo di reni del Catania, che nel finale di partita riesce ...(tuttoc.com)

vittoria in rimonta con Tozzuolo e Tomassini. I rossoblù di Taurino adesso rivedono la luce - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(msn.com)

Il Padova supera il Vicenza e resta 1°. Di Carlo batte Baldini, vola il Catania - L’1-0 nel derby è firmato prima dell’intervallo da Liguori. Nel girone B bene l'Entella, nel C in testa sono in tre, Picerno, Monopoli e Benevento ...(gazzetta.it)