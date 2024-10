Un esempio d'amore per tutti: Duilio e Irene festeggiano 70 anni di matrimonio (Di lunedì 7 ottobre 2024) OSTRA - Festa grande ad Ostra per i 70 anni di matrimonio di Duilio Bartoloni e Irene Morico. Lui, 93 anni, nato ad Arcevia e secondo di 7 fratelli, lei, 90 anni nata a San Pietro di Arcevia, ultima di sei fratelli. I due si si conobbero giovanissimi, quando Duilio notò Irene che ballava ad una Anconatoday.it - Un esempio d'amore per tutti: Duilio e Irene festeggiano 70 anni di matrimonio Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) OSTRA - Festa grande ad Ostra per i 70didiBartoloni eMorico. Lui, 93, nato ad Arcevia e secondo di 7 fratelli, lei, 90nata a San Pietro di Arcevia, ultima di sei fratelli. I due si si conobbero giovanissimi, quandonotòche ballava ad una

