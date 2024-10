Un dolce in onore dell’imperatrice bizantina: ecco la "torta Teodora" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche la tradizione gastronomica romagnola è in continuo aggiornamento. E non mancano mai le nuove sorprese. A Ravenna, ad esempio, nonostante il repertorio dolciario non sia sguarnito, 22 anni fa un gruppo di pasticceri ha inventato una ricetta nuova. Omaggiando la città dei mosaici, i suoi Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche la tradizione gastronomica romagnola è in continuo aggiornamento. E non mancano mai le nuove sorprese. A Ravenna, ad esempio, nonostante il repertorio dolciario non sia sguarnito, 22 anni fa un gruppo di pasticceri ha inventato una ricetta nuova. Omaggiando la città dei mosaici, i suoi

Ravennatoday.it - Un dolce in onore dell’imperatrice bizantina: ecco la "torta Teodora"

Madonna ospite d’onore alla sfilata di Dolce e Gabbana - (Adnkronos) – Arriva lei e il pubblico impazzisce. Madonna è l'ospite d’onore della sfilata di Dolce e Gabbana, dedicata alla… L'articolo Madonna ospite d’onore alla sfilata di Dolce e Gabbana proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Leggi la notizia)

Madonna ospite d’onore alla sfilata di Dolce e Gabbana - (Adnkronos) – Arriva lei e il pubblico impazzisce. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Madonna è l'ospite d’onore della sfilata di Dolce e Gabbana, dedicata alla donna per la primavera-estate 2025. e un prezioso diadema in testa, come da ... (Leggi la notizia)

Madonna ospite d’onore alla sfilata di Dolce e Gabbana - La regina del pop in prima fila allo show di Milano per la collezione, dedicata alla prossima primavera-estate. La regina del pop, 66 anni, il volto […]. Madonna è l'ospite d’onore della sfilata di Dolce e Gabbana, dedicata alla donna per la primavera-estate 2025. Lungo abbraccio finale con gli ... (Leggi la notizia)