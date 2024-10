Ilfattoquotidiano.it - Uccide il marito con la sega elettrica, lo fa a pezzi e sparge i resti nei bidoni della spazzatura di mezza città: la macabra storia e il movente

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sembra la trama di una nuova serie crime, invece è tutto vero. Una donna di 53 anni è stata accusata di aver ucciso il62enne, smembrato il suo corpo e disperso iin vari cassonetti, chiusi in sacchetti di plastica. Un piano orchestrato con estrema astuzia, descritto dalla polizia come “uno dei casi più bizzarri, brutali e macabri degli ultimi anni”. La coppia, che non aveva mai mostrato alcun problema particolare né era nota alla polizia, aveva 8 figli. Cos’è accaduto di preciso e come si è arrivati alla moglie? I fatti. Siamo a Sydney, in Australia. Qui, stando a quanto riportato dal Guardian, più di un anno fa i familiari di Mamdouh Noufl hanno denunciato la scomparsa dell’uomo, di cui si erano perse le tracce già da qualche mese improvvisamente.