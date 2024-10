Tunisia, Saied verso la riconferma alla presidenza (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino uscente, Kais Saied, è dato per vincitore delle ultime elezioni presidenziali secondo i primi exit poll con oltre l’89 per cento dei voti. Gli indicatori delle elezioni presidenziali svoltesi ieri in Tunisia hanno mostrato che il candidato Saied era davanti ai suoi rivali, il capo del Movimento popolare, Zuhair Al-Maghzawi, e all’uomo d’affari in carcere, Al-Ayachi Zamal, e ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori. Le operazioni di conteggio sono iniziate subito dopo la chiusura delle urne, sotto la supervisione dei dipendenti dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni e di osservatori locali e internazionali, con i risultati preliminari che dovrebbero iniziare ad essere pubblicati questa sera.Il nome del candidato che ha ricevuto più voti verrà annunciato domani da parte dell’Alta Commissione Elettorale Indipendente. Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino uscente, Kais, è dato per vincitore delle ultime elezioni presidenziali secondo i primi exit poll con oltre l’89 per cento dei voti. Gli indicatori delle elezioni presidenziali svoltesi ieri inhanno mostrato che il candidatoera davanti ai suoi rivali, il capo del Movimento popolare, Zuhair Al-Maghzawi, e all’uomo d’affari in carcere, Al-Ayachi Zamal, e ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori. Le operazioni di conteggio sono iniziate subito dopo la chiusura delle urne, sotto la supervisione dei dipendenti dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni e di osservatori locali e internazionali, con i risultati preliminari che dovrebbero iniziare ad essere pubblicati questa sera.Il nome del candidato che ha ricevuto più voti verrà annunciato domani da parte dell’Alta Commissione Elettorale Indipendente.

