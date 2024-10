Sorpreso con grimaldelli e dispositivi per furti d'auto: denunciato 19enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell'ambito delle operazioni di intensificazione dei controlli sul territorio, finalizzate alla prevenzione e contrasto della criminalità, i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno denunciato un giovane di 19 anni, residente a Motta Sant’Anastasia e già noto alle forze dell'ordine Cataniatoday.it - Sorpreso con grimaldelli e dispositivi per furti d'auto: denunciato 19enne Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell'ambito delle operazioni di intensificazione dei controlli sul territorio, finalizzate alla prevenzione e contrasto della criminalità, i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hannoun giovane di 19 anni, residente a Motta Sant’Anastasia e già noto alle forze dell'ordine

