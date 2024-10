Sinner, Kyrgios: “Doppio con Jannik? Gioco solo con tennisti puliti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nick Kyrgios in Doppio con Jannik Sinner? Mai. Il tennista australiano è stato il più duro in relazione al caso doping che ha coinvolto l'azzurro. Sinner, positivo allo steroide anabolizzante Clostebol, è stato prosciolto da un tribunale indipendente. L'agenzia mondiale antidoping ha presentato ricorso al Tas, chiedendo una squalifica di 1-2 anni per Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nickincon? Mai. Il tennista australiano è stato il più duro in relazione al caso doping che ha coinvolto l'azzurro., positivo allo steroide anabolizzante Clostebol, è stato prosciolto da un tribunale indipendente. L'agenzia mondiale antidoping ha presentato ricorso al Tas, chiedendo una squalifica di 1-2 anni per

