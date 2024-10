"Quartieri in Comune", la sindaca Foronchi e la giunta incontrano i residenti di Violina Casette Porto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo incontro di “Quartieri in Comune” martedì, 8 ottobre, alle ore 21, al Palazzo del Turismo. Protagonisti della serata saranno i cittadini e le cittadine del quartiere Violina Casette Porto. La sindaca Franca Foronchi e la sua giunta si confronteranno su quello che è stato fatto e su quello Riminitoday.it - "Quartieri in Comune", la sindaca Foronchi e la giunta incontrano i residenti di Violina Casette Porto Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo incontro di “in” martedì, 8 ottobre, alle ore 21, al Palazzo del Turismo. Protagonisti della serata saranno i cittadini e le cittadine del quartiere. LaFrancae la suasi confronteranno su quello che è stato fatto e su quello

Il benvenuto della Sindaca Foronchi al nuovo comandante della Capitaneria di Porto Passaretti - La Sindaca Franca Foronchi ha ricevuto in Sala Giunta a Palazzo Mancini il luogotenente Maurizio Spanò, che dopo 5 anni lascia il comando del Porto, e il Primo Maresciallo Armando Passaretti, nuovo comandante dell’ufficio marittimo di Cattolica. . Al benvenuto erano presenti per ... (Riminitoday.it)

“Quartieri in Comune” - al via gli incontri della sindaca Foronchi e della giunta con i residenti - “Quartieri in Comune”, al via gli incontri promossi dalla sindaca Franca Foronchi e dalla giunta per ascoltare la voce di cittadini e cittadine, confrontarsi, raccogliere opinioni e suggerimenti. Il primo appuntamento, in programma lunedì 7 ottobre, alle ore 21, alla Bottega del Parco al Parco... (Riminitoday.it)

Incontro a Palazzo Mancini tra la sindaca Foronchi e il neo prefetto di Rimini Cassone - La Sindaca Franca Foronchi ha incontrato nel suo ufficio a Palazzo Mancini il nuovo prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, insediata lo scorso 15 luglio. La visita istituzionale è stata l’occasione per dare il benvenuto al neo prefetto e confermare la massima disponibilità e collaborazione per... (Riminitoday.it)