Pisa 37enne ucciso a colpi di pistola davanti al figlio si cerca il movente

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni, Beni Arshiaj, è statoda diversidi, mentre si trovava nel suo furgoneal. Nella frazione di Oratoio dove viveva, stava per partire la celebrazione in occasione della Madonna del Rosario. Intorno alle 21, i cittadini hanno avvertito almeno 6di. Mentre di fronte alla sua abitazione sono stati trovati cinque bossoli dicalibro 22. Di questi, solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia. Le forze dell’ordine sono giunte presso l’abitazione, iniziando immediatamente indagini e accertamenti per l’omicidio a. Omicidio aalLa piccola frazione è sconvolta da quanto accaduto. L’uomo, incensurato, è padre di due figli piccoli, uno dei quali ha assistito alla scena. Il parroco ha espresso immediatamente il suo cordoglio sui social. (Metropolitanmagazine.it)