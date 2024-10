Pagnini-Mercantini che coppia in piazza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bagno di folla edel Popolo gremita per due colonne portanti della cultura popolare pesarese. Ieri pomeriggio sul palco della Biosfera si sono esibiti Francae Carloin uno spettacolo di poesia dialettale che ha riscosso un enorme successo di pubblico. "Era una serata dovuta in onore di due pilastri della poesia dialettale del nostro territorio – ha commentato il sindaco Biancani presentando lo spettacolo dei due –. Un’occasione importante per Pesaro nell’anno della cultura. Con questo spettacolo inauguriamo una serie di eventi che si svolgeranno in questadove si esibiranno tante compagnie dialettali e di teatro amatoriale. Riteniamo che questo genere di iniziative sia un’opportunità e una risorsa per rilanciare il centro storico". Lo spettacolo, intitolato "El fior fior del dialett" ha visto, per la prima volta insieme, due icone della pesaresità . (Ilrestodelcarlino.it)