“Obiettivi in comune”, il nuovo format in cui il sindaco di San Salvo e l’amministrazione incontrano i quartieri della città (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sette piazze in altrettanti quartieri della città, sono i luoghi in cui si terrà “Obiettivi in comune”, il format con il quale il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis ha pensato a momenti di incontro e confronto con la città in modo meno formale.“Vorrei che in questi incontri di quartiere Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sette piazze in altrettanti, sono i luoghi in cui si terrà “in”, ilcon il quale ildi SanEmanuela De Nicolis ha pensato a momenti di incontro e confronto con lain modo meno formale.“Vorrei che in questi incontri di quartiere

Chietitoday.it - “Obiettivi in comune”, il nuovo format in cui il sindaco di San Salvo e l’amministrazione incontrano i quartieri della città

Concorsi, la Città Metropolitana di Firenze cerca personale informatico e amministrativo - La Città Metropolitana ha intrapreso in questi anni un percorso di potenziamento e di servizio alle amministrazioni locali che è prezioso e che intendiamo proseguire con determinazione" Di seguito gli elementi essenziali dei bandi: Profilo Funzionario/a informatico/a Titolo di studio: la laurea ... (Leggi la notizia)

La città del Foro trasformata in set per il film di Massimiliano Gallo - La città di Santa Maria Capua Vetere si trasforma in un set cinematografico per il film "L'isola delle donne" di Massimiliano Gallo. Per consentire le riprese cinematografiche, il comandante della polizia municipale Giuseppe Aulicino, ha dispsosto la limitazione al traffico in via Roberto... (Leggi la notizia)

Firenze, Città Metropolitana: aperto bando per assumere due funzionari informatici - Il titolo di studio richiesto è la laurea in informatica oppure in scienze matematiche o statistica o altre lauree equiparate, secondo la tabella presente nel bando L'articolo Firenze, Città Metropolitana: aperto bando per assumere due funzionari informatici proviene da Firenze Post. . (Leggi la notizia)