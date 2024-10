Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Carmen Russo commenta il percorso del marito al GF: “Shaila? Non sono d’accordo con la Luzzi”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,felice deldelal GF, parla anche diGatta SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, SKY CANALE 826 E DIGITALE TERRESTRE LAZIO 676. Sabato 5 ottobre 2024 è andata in onda l’intervista radiofonica di, moglie del gieffino Enzo Paolo Turchi.e Enzo Paolo Turchi al GF Ai microfoni di NonPiù la nota ballerina hato ildelal Grande Fratello. Queste le sue parole: “Lo vedo molto bene, a volte ha dei momenti così un po’ di tristezza, di nostalgia. È molto amato sia dentro la Casa che fuori. Spero che prosegua bene perché è una bella esperienza.