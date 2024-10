NBA, la famiglia James scrive la storia: LeBron in campo con il figlio Bronny (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta nella storia della pallacanestro americana un padre ha condiviso il campo di gioco insieme al figlio Golssip.it - NBA, la famiglia James scrive la storia: LeBron in campo con il figlio Bronny Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta nelladella pallacanestro americana un padre ha condiviso ildi gioco insieme al

Nba - quattro minuti per la storia : LeBron James in campo con il figlio Bronny - Duecentoquaranta lunghissimi secondi fianco a fianco nel secondo quarto per quello che il campione ha definito un momento che “sicuramente non dimenticherò mai”. Se poi il papà si chiama LeBron e si vuole giocare a basket, ci sono ampi margini per imparare in fretta. Ma il ventenne ha sbagliato. ... (Lapresse.it)

LeBron James in campo con il figlio Bronny fa la storia dell’Nba - Penso che dimostri la longevità e la competitività di LeBron». È un momento che non dimenticherò mai». LeBron James e il primogenito 20enne Bronny hanno condiviso quattro minuti sul parquet nel match dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns, valido per la preseason del campionato di basket Usa. ... (Lettera43.it)