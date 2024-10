Napoli, David Neres e gli errori della scorsa stagione (Di lunedì 7 ottobre 2024) David Neres e il Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Napoli, l’asso è “Ciro” Neres: il brasiliano si conferma decisivo partendo sempre dalla panchina. La storia di David Neres, l’uomo dall’impatto devastante in corsa con un gol e 3 assist in 63 minuti (senza recuperi) collezionati in campionato entrando sempre dalla panchina, comincia a ricordare quella di un altro illustre attaccante che poi la storia del Napoli l’ha conquistata sul serio. Il Napoli (anche) di David Neres “Per il momento s’è ritagliato il ruolo di spacca-partite esattamente come all’inizio della sua avventura capitò a Dries Mertens. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)e il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “, l’asso è “Ciro”: il brasiliano si conferma decisivo partendo sempre dalla panchina. La storia di, l’uomo dall’impatto devastante in corsa con un gol e 3 assist in 63 minuti (senza recuperi) collezionati in campionato entrando sempre dalla panchina, comincia a ricordare quella di un altro illustre attaccante che poi la storia dell’ha conquistata sul serio. Il(anche) di“Per il momento s’è ritagliato il ruolo di spacca-partite esattamente come all’iniziosua avventura capitò a Dries Mertens.

Terzotemponapoli.com - Napoli, David Neres e gli errori della scorsa stagione

