Mytheresa acquisisce YNAP: nasce un nuovo colosso del lusso online

La piattaforma di e-commerce di lusso Mytheresa ha raggiunto un importante accordo per acquisire il 100% di Yoox Net-A-Porter (YNAP), precedentemente di proprietà del gruppo svizzero Richemont. Questa mossa strategica mira a creare un gigante nel settore del lusso digitale, capace di competere con i principali attori del mercato globale. L'operazione segna una svolta significativa per entrambe le società coinvolte, ridefinendo il panorama del commercio online nel segmento del lusso.

Un accordo multimiliardario

L'accordo prevede che Richemont ceda l'intera partecipazione in YNAP in cambio di una quota del 33% nel capitale azionario di Mytheresa, equivalente al valore del gruppo tedesco diluito post-operazione.

