Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito: Giuseppe Lacarpia prima le ha dato fuoco, arrestato. Era stato in carcere per tentato omicidio del figlio (Di lunedì 7 ottobre 2024) prima ha tentato di ucciderla dandole fuoco e poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri Ilmessaggero.it - Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito: Giuseppe Lacarpia prima le ha dato fuoco, arrestato. Era stato in carcere per tentato omicidio del figlio Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hadi ucciderla dandolee poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia,dalnella serata di ieri

Lucia Salcone morta in un incidente - indagato il marito : “Forse uccisa prima dello schianto” - L'avvocato: "Dinamica particolare, giusto che si indaghi, è a garanzia anche di Caliendo". Continua a leggere . Secondo gli inquirenti, Ciro Caliendo potrebbe aver ucciso la moglie Lucia Salcone e causato l'incidente stradale per nascondere il femminicidio. L'uomo è attualmente indagato per ... (Fanpage.it)

Omicidio Giada Zanola - imbottita di psicofarmaci prima di essere uccisa - […] The post Omicidio Giada Zanola, imbottita di psicofarmaci prima di essere uccisa appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – L'esito degli esami tossicologici sul corpo di Giada Zanola, la 33enne bresciana gettata da un cavalcavia sull'autostrada A4 a Vigonza a fine maggio, ha evidenziato la ... (Lidentita.it)

Omicidio Giada Zanola - imbottita di psicofarmaci prima di essere uccisa - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)