Manovra Giorgetti | È giusto che i sacrifici li faccia chi ha le possibilità per farli

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi il ministro dell’Economia e delle finanze non è un banchiere, è un figlio di un pescatore e di un’operaia tessile. So distinguere chi può faree chi non li può fare“. Dal palco di Pontida, nelle valli bergamasche, Giancarlo, prova a sgomberare il campo dopo giorni di tensione nella maggioranza in vista del termine per inviare il documento programmatico di bilancio, che prelude allavera e propria consegnata alle Camere. “Arrivo qua come quello famoso perché vuole aumentare le tasse“, dice il titolare del Mef spiegando poi di avere “semplicemente detto in un’intervista”, quella a Bloomberg di qualche giorno fa, “rispondendo a una domanda se volessimo tassare le banche, che a mio giudizio che ili devono fare tutti citando l’articolo 53 della Costituzione, in base a chi ha più capacità contributiva”.