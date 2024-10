Mamma morta in un parco dopo una violenza durata ore: in aula le foto shock (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è aperto in tribunale il processo per la tragica morte di Natalie Shotter, una donna di 37 anni, operatrice sanitaria e madre di tre figli, che ha perso la vita in seguito a brutali violenze sessuali. Al centro del procedimento c’è l’imputato Mohamed Lidow, 35enne senza fissa dimora, che nega fermamente le accuse. Gli atti di violenza, ripetuti fino a provocare un arresto cardiaco, sono avvenuti nel Southall Park, a ovest di Londra, e sono stati catturati dalle telecamere di sorveglianza.Leggi anche: Orrore in Italia. Violenta la moglie e rapisce il figlio di 3 anni. Arrestato dalla Guardia Civile Cos’è successo La notte del tragico evento, nel luglio 2021, Natalie stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa fuori. Purtroppo, lungo la strada, è stata aggredita e costretta a subire ripetuti abusi sessuali. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è aperto in tribunale il processo per la tragica morte di Natalie Shotter, una donna di 37 anni, operatrice sanitaria e madre di tre figli, che ha perso la vita in seguito a brutali violenze sessuali. Al centro del procedimento c’è l’imputato Mohamed Lidow, 35enne senza fissa dimora, che nega fermamente le accuse. Gli atti di, ripetuti fino a provocare un arresto cardiaco, sono avvenuti nel Southall Park, a ovest di Londra, e sono stati catturati dalle telecamere di sorveglianza.Leggi anche: Orrore in Italia. Violenta la moglie e rapisce il figlio di 3 anni. Arrestato dalla Guardia Civile Cos’è successo La notte del tragico evento, nel luglio 2021, Natalie stava rientrando a casauna serata trascorsa fuori. Purtroppo, lungo la strada, è stata aggredita e costretta a subire ripetuti abusi sessuali.

