Maltempo, allerta meteo arancione: le scuole chiuse in provincia di Pisa (Di lunedì 7 ottobre 2024) A seguito dell'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che riguarda gran parte della Toscana, ad eccezione delle zone centrali, sono molti i Comuni della regione che in questi minuti stanno emettendo le apposite ordinanze per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Pisatoday.it - Maltempo, allerta meteo arancione: le scuole chiuse in provincia di Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A seguito dell'per rischio idrogeologico che riguarda gran parte della Toscana, ad eccezione delle zone centrali, sono molti i Comuni della regione che in questi minuti stanno emettendo le apposite ordinanze per disporre la chiusura delledi ogni ordine e grado per

Allerta meteo arancione in Toscana : forti temporali e rischio idrogeologico - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. In concomitanza con l’allerta arancio, a Livorno è prevista per domani, martedì ... (Corrieretoscano.it)

Allerta meteo arancione a Livorno : domani 8 ottobre sospesa l'attività didattica ed educativa nelle scuole - Domani, martedì 8 ottobre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati a causa dell'allerta meteo arancione per rischio frane e allagamenti diramata dalla protezione unica... (Livornotoday.it)

Allerta meteo arancione in Toscana - ecco dove. Attesi temporali molto forti - Ebbene, il Centro funzionale della Regione ha sciolto le riserve. Tutta la costa e buona parte del resto della Toscana va in arancione, un tipo di allerta che era piuttosto raro e che invece adesso si sta facendo sempre più frequente. Si trattava di sapere però quali zone sarebbero finite in ... (Lanazione.it)