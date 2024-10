L’influenza dei social sulle relazioni tra i giovani

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel precedente approfondimento, abbiamo mostrato i dati che raccontano di come le app di dating stiano diventando un “affare da adulti”. Le nuove generazioni, infatti, hanno abbandonato rapidamente queste piattaforme, non ritenendole affidabili o, più semplicemente, pensando che non sia quella la soluzione digitale per cercare e trovare una relazione sentimentale. A cosa si affidano, dunque, coloro i quali fanno parte della cosiddetta Gen Z? Il rapporto principale è quello tra ie inetwork, anche per trovare l’amore. LEGGI ANCHE > Le app di dating sono più utilizzate tra gli adulti Un recente studio dell’Osservatorio GenerationShip realizzato da Gruppo Unipol in collaborazione con Kienn, ci offre dei dati molto interessanti.