Israele ricorda il 7 ottobre l’esercito | Sventato un attacco da Gaza per l’anniversario

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È trascorso un anno dall’di Hamas controdel 72023, in cui circa 1.200 persone furono uccise e 250 rapite e portate a. In seguito all’ha invaso la Striscia di, e in dodici mesi di bombardamenti e combattimenti, più di 41.000 persone sono state uccise.lunedì è in massima allerta per possibili attacchi terroristici programmati in concomitanza con, mentre i combattimenti continuano ae in Libano, e il conflitto sembra sull’orlo di un’ulteriore escalation con l’Iran.israeliano ha affermato di aver, questa mattina, la pianificazione di un lancio di razzi da parte di Hamas. I jet israeliani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tuttapochi istanti prima delle 6.30.