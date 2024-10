Inchiesta ultras obbligo di dimora per un 50enne | avrebbe ammesso i fatti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente più arresti domiciliari per Cristian Ferrario, arrestato la scorsa settimana in occasione dell’. Per il, ritenuto un presunto prestanome del leadernerazzurro Andrea Beretta e di Antonio Bellocco, erede dell’omonimo clan ‘ndranghetista, è scattato inl’diin un Comune nel Milanese. A deciderlo è stato il gip di Milano Domenico Santoro, a seguito dell’istanza dell’avvocato Mirko Perlino e dopo che Ferrariole contestazioni durante un interrogatorio. “Le dichiarazioni di Ferrario rientrano in un suo percorso di rivisitazione rispetto all’apporto offerto al disegno criminoso e di consapevolizzazione” secondo il gip.diper unSportFace.