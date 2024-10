Il Grifone risorge Battuta 2-0 la Sangio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il derby con lavannese va con merito al Grosseto, ottimo secondo tempo, che così si rilancia dopo un periodo negativo: gli ospiti hanno fatto poco e sono usciti sconfitti dallo Zecchini. Mister Malotti, dopo una settimana carica di tensione e critiche, manda in campo uno schieramento rivoluzionato (debutto di Cela e Bolcano) alla ricerca dell’atteggiamento idoneo e della mentalità giusta. Dall’altra parte il tecnico Bonura cerca riscatto dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa. Parte subito avanti ile in apertura è Senigagliesi che da buona posizione con un colpo di testa manda a lato il pallone. La gara si sviluppa su di un ritmo blando che non ha nulla a che fare con le aspettative del derby.