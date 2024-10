News.robadadonne.it - Eleonora Giorgi, la chemio “durissima”, e l’amore infinito per Massimo Ciavarro

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)da tempo lotta con un tumore al pancreas e, ospite di Verissimo assieme allo storico ex, l’attore, padre di suo figlio Paolo, l’interprete di Borotalco ha parlato a ruota libera toccando vari temi, a partire proprio dalla malattia.ha raccontato senza filtri delle sofferenze causate dalla, aggiungendo “A Verona c’è una nuova frontiera della ricerca proprio sul tumore al pancreas, lì fanno delle mappe genetiche, è una cura sperimentale ma già accettata e pubblicata, spero di entrare in questo programma di cure”. Per l’attrice, come detto, la“è davveroma tanto tanto, questa notte sono stata male, con nausea e la nebbia in testa, ma adesso sono qui e combatto. Non posso lasciare il mio nipotino Gabriele. La mia priorità assoluta è vivere al meglio quello che mi rimane da vivere, circondata daldei miei affetti.