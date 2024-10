“È lui, si è saputo”. Grande Fratello, è venuta fuori la notizia sul concorrente: si è messa male (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova puntata del Grande Fratello in arrivo questa sera su Canale 5, e l’attesa cresce per scoprire i risultati del nuovo televoto. Come sempre, sarà Alfonso Signorini a condurre l’episodio, ma questa volta ci sono delle novità che terranno i fan incollati allo schermo. A partire da oggi, il consueto doppio appuntamento settimanale del giovedì viene sospeso temporaneamente, ma è previsto che torni in futuro. Nel frattempo, questa sera ci sarà Grande suspense per il televoto, il cui esito sarà rivelato durante la diretta. Tuttavia, stavolta il voto non porterà a un’eliminazione, bensì decreterà i due concorrenti preferiti dal pubblico, che riceveranno un incarico speciale. Questa settimana in nomination troviamo quattro concorrenti: Clayton Norcross, Iago García, Maria Vittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Solo due di loro saranno eletti come i favoriti del pubblico. Tuttivip.it - “È lui, si è saputo”. Grande Fratello, è venuta fuori la notizia sul concorrente: si è messa male Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova puntata delin arrivo questa sera su Canale 5, e l’attesa cresce per scoprire i risultati del nuovo televoto. Come sempre, sarà Alfonso Signorini a condurre l’episodio, ma questa volta ci sono delle novità che terranno i fan incollati allo schermo. A partire da oggi, il consueto doppio appuntamento settimanale del giovedì viene sospeso temporaneamente, ma è previsto che torni in futuro. Nel frattempo, questa sera ci saràsuspense per il televoto, il cui esito sarà rivelato durante la diretta. Tuttavia, stavolta il voto non porterà a un’eliminazione, bensì decreterà i due concorrenti preferiti dal pubblico, che riceveranno un incarico speciale. Questa settimana in nomination troviamo quattro concorrenti: Clayton Norcross, Iago García, Maria Vittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Solo due di loro saranno eletti come i favoriti del pubblico.

