Coppa Italia, due disattenzioni puniscono il Palermo C5: vittoria per 2-1 del 3M (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Palermo Calcio a5, nonostante le assenze pesantissime di Musso, Romano e Consiglio, non sfigura al cospetto del 3M Calcio a5, squadra scesa in campo con la formazione tipo vista nelle prime uscite del girone A del campionato di C1. Grandi protagonisti dell'incontro i due portieri Virruso (3M) Palermotoday.it - Coppa Italia, due disattenzioni puniscono il Palermo C5: vittoria per 2-1 del 3M Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) IlCalcio a5, nonostante le assenze pesantissime di Musso, Romano e Consiglio, non sfigura al cospetto del 3M Calcio a5, squadra scesa in campo con la formazione tipo vista nelle prime uscite del girone A del campionato di C1. Grandi protagonisti dell'incontro i due portieri Virruso (3M)

Sport e periferie : un nuovo campo da calcio a cinque per gli studenti del quartiere Sperone di Palermo - L'articolo Sport e periferie: un nuovo campo da calcio a cinque per gli studenti del quartiere Sperone di Palermo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Presenti anche i calciatori palermitani Francesco Di Mariano e Manfredi Nespola. BKT, Title Sponsor della Serie BKT, ha ... (Orizzontescuola.it)

Nel 2002 Palermo-Ascoli con lo striscione per Riina : e ci sorprendiamo per la criminalità organizzata nel calcio? - . L'articolo Nel 2002 Palermo-Ascoli con lo striscione per Riina: e ci sorprendiamo per la criminalità organizzata nel calcio? sembra essere il primo su ilNapolista. A questo punto non è più possibile nascondere la polvere sotto al tappeto e il problema dell’infiltrazione malavitosa nelle curve ... (Ilnapolista.it)

Calciomercato Palermo - ufficializzato il futuro di Di Mariano - L'articolo Calciomercato Palermo, ufficializzato il futuro di Di Mariano sembra essere il primo su CalcioWeb. “Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Francesco Di Mariano. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. Nel frattempo la dirigenza ha ... (Calcioweb.eu)