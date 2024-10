Conte trasforma Anguissa: il gesto che ha stupito tutti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il lavoro psicologico di Conte e la rinascita di André-Frank Zambo Anguissa Dopo una stagione da dimenticare, il Napoli ha scelto di ripartire da Antonio Conte, affidandosi alla sua esperienza per ritrovare competitività e spirito di squadra. Una delle grandi scommesse vinte dal tecnico è stata il recupero psicologico e tecnico di André-Frank Zambo Anguissa, che sotto la sua guida sta mostrando un rendimento completamente rinnovato. L’anno difficile di Anguissa e la rinascita con Conte Nella stagione passata, Anguissa era spesso considerato uno dei punti deboli del Napoli. Il centrocampista camerunense, arrivato con grandi aspettative, aveva deluso gran parte dei tifosi, apparendo spesso svogliato e poco incisivo. Ma con l’arrivo di Antonio Conte, tutto è cambiato. Napolipiu.com - Conte trasforma Anguissa: il gesto che ha stupito tutti Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il lavoro psicologico die la rinascita di André-Frank ZamboDopo una stagione da dimenticare, il Napoli ha scelto di ripartire da Antonio, affidandosi alla sua esperienza per ritrovare competitività e spirito di squadra. Una delle grandi scommesse vinte dal tecnico è stata il recupero psicologico e tecnico di André-Frank Zambo, che sotto la sua guida sta mostrando un rendimento completamente rinnovato. L’anno difficile die la rinascita conNella stagione passata,era spesso considerato uno dei punti deboli del Napoli. Il centrocampista camerunense, arrivato con grandi aspettative, aveva deluso gran parte dei tifosi, apparendo spesso svogliato e poco incisivo. Ma con l’arrivo di Antonio, tutto è cambiato.

La trasformazione di Antonio Conte : pronto a tutto per lo scudetto - sussurri a Napoli - In questo modo sfrutta il pieno potenziale di un centrocampo extra lusso, reso ancora più forte dell'arrivo di McTominay, e nasconde i difetti sulle fasce, che il mercato non è riuscito a colmare. Una scelta obbligata, sintomo di intelligenza da parte di Conte, che ha abbandonato l'amata difesa a ...

