Career day 2024, torna a Roma Tor Vergata per sognare il futuro professionale

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - torna il Career day Campus&leaders&talents, un'iniziativa capace di far avvicinare le nuove generazioni studentesche al mondo del lavoro, con un approccio reale alle dinamiche con confronto in svariati settori professionali. Mercoledì 16 ottobre 2024, tra le ore 10 e le 17, nel piazzale del Rettorato dell'università di Roma Tor Vergata, le aziende incontrano studentesse e studenti, laureandi/e e laureati/e di tutte le facoltà nel loro stand personale, effettuando meeting, presentazioni aziendali e colloqui. Il Career day è organizzato dall'ateneo in collaborazione con l'ufficio laureati Desk-Imprese di Economia e l'associazione Alet ed è rivolto anche a chi non è iscritto all'università Tor Vergata.

Il rettore dell'ateneo, Nathan Levialdi Ghiron, non fa mancare il suo sostegno per spingere quanti più studenti alla partecipazione, sottolineando la propria vicinanza all'evento, anche come location: "Quest'anno celebriamo la XVII edizione di questo evento, che si tiene per la seconda volta ...

