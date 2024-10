Calenda: “Il centrosinistra ha fatto la figura da imbecille sulla Rai, non si può andare avanti con l’Aventino ogni volta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Patrimoniale? Sarebbe giusta se fatta pagare a grandissimi patrimoni e in forma diversa con tassa sul fatturato per le imprese digitali. Non sono d’accordo se colpisce persone che hanno già reddito tassato. È argomento da maneggiare con cautela e la suggerisco anche a Elly Schlein. L’opposizione non può fare lezioni di compattezza alla maggioranza. Bisogna lavorare a cose concrete. Voto sulla consulta? Non dobbiamo fare la figura degli imbecilli come sulla Rai. Non si può continuare ad andare avanti sull’Aventino”. Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda fuori da Montecitorio. L'articolo Calenda: “Il centrosinistra ha fatto la figura da imbecille sulla Rai, non si può andare avanti con l’Aventino ogni volta” proviene da Il fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Calenda: “Il centrosinistra ha fatto la figura da imbecille sulla Rai, non si può andare avanti con l’Aventino ogni volta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Patrimoniale? Sarebbe giusta se fatta pagare a grandissimi patrimoni e in forma diversa con tassa sul fatturato per le imprese digitali. Non sono d’accordo se colpisce persone che hanno già reddito tassato. È argomento da maneggiare con cautela e la suggerisco anche a Elly Schlein. L’opposizione non può fare lezioni di compattezza alla maggioranza. Bisogna lavorare a cose concrete. Votoconsulta? Non dobbiamo fare ladegli imbecilli comeRai. Non si può continuare adsul”. Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlofuori da Montecitorio. L'articolo: “IlhaladaRai, non si puòcon” proviene da IlQuotidiano.

