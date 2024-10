Lanazione.it - Beni Arshiaj ucciso davanti ai figli: “Un lavoratore perfettamente integrato”. Il ritratto della vittima

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 – E’ stata una vera e propria esecuzione. Non sembrano avere dubbi gli inquirenti sul delitto di, il piastrellista di 37 anniieri sera a Pisa nel quartiere di Oratoio. L’uomo, di origini albanesi, è stato raggiunto da due killer in moto che lo hanno freddato senza pietàalla moglie e ai dueera appena rientrato nel cortile di casa e stava scendendo dal suo furgone quando è stato colpito alla tempia. Gli inquirenti, sul posto, hanno ritrovato cinque bossoli, ma soltanto uno dei proiettili esplosi sarebbe andato a segno. Un colpo mortale che non ha lasciato scampo al 37enne. Il fatto è accadutola poco primaprocessionefesta di Maria Santissima, Regina del Rosario.