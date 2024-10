Basket Serie A: l’EA7 Milano si sblocca, Brescia corsara a Scafati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – La seconda giornata del campionato italiano di palla a spicchi registra la prima affermazione nel torneo da parte dell’EA7 Emporio Armani Milano. La formazione meneghina travolge con un netto 100-75 il Banco di Sardegna Sassari trascinato dalla coppia Mirotic-Leday autori di quindici punti a testa. Il dominio al tiro da due punti (67.5%) unita ad una giornata pressochè perfetta dell’intero roster non ha lasciato scampo alla compagine isolana che ha avuto un sussulto soltanto nella terza frazione (19-23 il parziale) e in avvio di partita quando il tabellone ha registrato il momentaneo 6-10. L’impatto proprio di Leday ha propiziato il break che ha rimesso in carreggiata la sua squadra capace poi di scappar via arrivando a toccare dapprima il 57-31 all’intervallo e, nel terzo periodo, addirittura il + 31. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – La seconda giornata del campionato italiano di palla a spicchi registra la prima affermazione nel torneo da parte delEmporio Armani. La formazione meneghina travolge con un netto 100-75 il Banco di Sardegna Sassari trascinato dalla coppia Mirotic-Leday autori di quindici punti a testa. Il dominio al tiro da due punti (67.5%) unita ad una giornata pressochè perfetta dell’intero roster non ha lasciato scampo alla compagine isolana che ha avuto un sussulto soltanto nella terza frazione (19-23 il parziale) e in avvio di partita quando il tabellone ha registrato il momentaneo 6-10. L’impatto proprio di Leday ha propiziato il break che ha rimesso in carreggiata la sua squadra capace poi di scappar via arrivando a toccare dapprima il 57-31 all’intervallo e, nel terzo periodo, addirittura il + 31. (Sport.quotidiano.net)

Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: l’EA7 Milano si sblocca, Brescia corsara a Scafati

Basket, recap seconda giornata: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna - Trieste vince a Napoli con uno splendido ultimo quarto e con un Brown (29 punti) eccellente. Bologna risponde presente battendo nettamente Pistoia (84-68). The post Basket, recap seconda giornata: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna appeared first on SportFace. Negli anticipi, infine, ... (Sportface.it)

Basket, vittorie esterne per Tortona, Trieste e Brescia in Serie A. L’Olimpia Milano reagisce contro Sassari - Nel secondo quarto Varese alza nuovamente l’intensità con un altro parziale aperto di 9-0 (40-31), con Tortona che sembra invece faticare rispetto ai primi 10’ di partita. La compagine in trasferta non ci sta e torna nuovamente avanti (14-20), ma Napoli si dimostra combattiva fin da subito e riesce ... (Oasport.it)

Basket: Olimpia Milano, ancora brividi. Dopo Josh Nebo problemi anche per Bolmaro - Stava difendendo su un blocco, e si è ritrovato a vedersi applicato del ghiaccio. Adesso, però, sarà il tempo di capire come riassestare la squadra un’altra volta. E non è la prima stagione in cui, soprattutto nelle fasi iniziali, l’Olimpia ha seri problemi con gli infortuni. E la prossima ... (Oasport.it)

Serie A basket, vincono milano e Bologna. Brescia, Trieste, Tortona e Trento a punteggio pieno - milano e Bologna tornano al successo in campionato dopo le sconfitte infrasettimanali in Eurolega. L’Olimpia impiega cinque minuti per indirizzare la partita contro Sassari e chiudere ...(ilmessaggero.it)

L’Ea7 milano torna a giocare al Forum 111 giorni dopo e supera i sardi. Tortona vince a Varese - L’Ea7 milano torna a giocare al Forum 111 giorni dopo, con uno scudetto in più in bacheca, e non sbaglia niente dominando Sassari e conquistando la prima vittoria in questo campionato. Ci pensano Miro ...(gazzetta.it)

basket, vittorie esterne per Tortona, Trieste e Brescia in Serie A. L’Olimpia milano reagisce contro Sassari - Si sono completate da poco le partite del tardo pomeriggio per la seconda giornata della Serie A di basket 2024, in attesa dei due posticipi ovvero ...(oasport.it)