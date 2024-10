Apre Kouko i biancorossi trovano la rete al 90’ Sacconi allo scadere Terranuova pari vitale

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) OSTIAMARE 11 OSTIAMARE (4-3-3): Morlupo; Di Filippo, Ouali, Forte, Senesi; Ciavarelli (65’ Proietti),(72’ Persichini), Rasi; Angiulli, Checchi, Mercuri (65’ Lazzeri ). All. Minincleri.(4-3-3): Timperanza; Petrioli (60’ Ricci), Bega, Privitera, Massai;, Senzamici, Dini (60’ Iaiunese); Marini, Tassi (69’ Grieco), Cappelli. All. Meniconi. Arbitro: Borghi di Modena. Reti: 53’, 90’. OSTIA – Un buon punto per il, conquistato con qualche sofferenza, ma meritatamente. I toscani si sono salvati all’ultimo respiro, con un pareggio beffardo per i laziali. I locali partono subito forte e al 7’ Senesi sugli sviluppi di un corner sfodera un siluro chenon riesce a deviare. Al 13’ Angiulli sfiora il gol da cineteca calciando da centrocampo e per poco non sorprende il portiere salvato solo dalla traversa.