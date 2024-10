Andrew Garfield e Florence Pugh, la scena di sesso imbarazza il set più di loro: "Non davano lo stop" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Andrew Garfield e Florence Pugh hanno una scena di sesso in We Live in Time: per garantire loro serenità, in set si è ridotto all'osso. Forse troppo. Garfield ha scherzato in un'intervista: "Ma quanto dura questo ciak?" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hanno unadiin We Live in Time: per garantireserenità, in set si è ridotto all'osso. Forse troppo.ha scherzato in un'intervista: "Ma quanto dura questo ciak?"

Comingsoon.it - Andrew Garfield e Florence Pugh, la scena di sesso imbarazza il set più di loro: "Non davano lo stop"

Spider-Man: Andrew Garfield disposto a tornare per nuovi film - Il film diretto da Jon Watts (la nostra recensione), come noto, ha aperto in maniera chiara e divertente la strada al Multiverso nell’MCU, offrendo nella maggior parte dei casi momenti di puro godimento in sala. Ricordiamo che l’unica certezza sono le parole pronunciate da Andrew Garfield, ... (Leggi la notizia)

Andrew Garfield tornerebbe “al 100%” alla Marvel a queste condizioni - I piani prevedevano un film sui Sinistri Sei, spinoff per altri personaggi legati all’Uomo Ragno come Black Cat e Silver Sable, e Amazing Spider-Man 3 per concludere la trilogia. Se i tentativi di spinoff della Sony sono falliti, questo è un ottimo modo per rilanciare Spider-Man come franchise ... (Leggi la notizia)

Andrew Garfield tornerebbe nei panni di Spiderman a determinate condizioni - Andrew Garfield di nuovo nel costume di Spiderman? Parlando di recente con Esquire, Andrew Garfield ha mantenuto il suo impegno a tornare come Spider-Man, a patto che riescano a trovare il giusto tipo di progetto entusiasmante per lui: “Di sicuro, tornerei al 100 percento se fosse la cosa ... (Leggi la notizia)