A Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Parte dall'Università di Messina - domani farà tappa all'Università di Catania - il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza', arrivato in Italia alla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l'obiettivo è superare le 260 candidature dell'anno scorso. In Italia, dal 2002 al 2023, il programma 'L'Oréal Italia Unesco per le donne e la scienza' ha assegnato un totale di 112 borse di studio e, a partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le sei borse di studio del valore di 20mila euro ciascuna, sono diventate dei veri e propri Premi. L'obiettivo è coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici del sud Italia e avere una maggiore compatibilità con altre borse di studio che le candidate potrebbero ottenere. Liberoquotidiano.it - A Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Parte dall'Università di- domani farà tappa all'Università di- ilpensato per raccontare il-L'per lee la', arrivato inalla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l'obiettivo è superare le 260 candidature dell'anno scorso. In, dal 2002 al 2023, il programma 'L'per lee la' ha assegnato un totale di 112 borse di studio e, a partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le sei borse di studio del valore di 20mila euro ciascuna, sono diventate dei veri e propri Premi. L'obiettivo è coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici del sude avere una maggiore compatibilità con altre borse di studio che le candidate potrebbero ottenere.

A Messina e Catania roadshow per il ‘Premio Young Talents Italia-L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza’ - Il bando […]. Il bando si aprirà il prossimo 12 novembre, l’obiettivo è coinvolgere un numero ampio di ricercatrici del Sud Italia Parte dall'Università di Messina - domani farà tappa all'Università di Catania - il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L’Oréal-Unesco per ... (Sbircialanotizia.it)

Cittadinanza : Messina (Fdi) - 'Ius Italiae? Non è nel programma elettorale ma se ne discuta' - (Adnkronos) - "La proposta di Fi sullo Ius Italiae? Non fa parte del programma elettorale ma questo non significa che non si possano aprire discussioni su nuovi argomenti, attualmente l'Italia ha una legge, una legge che funziona, quindi si vedrà. . Abbiamo certamente l'urgenza di andare avanti su ... (Liberoquotidiano.it)

Biodiversità : Messina e Reggio nella top ten delle città più naturali d'Italia - Catania e Milano in coda - Isernia è la città più naturale d’Italia, Vercelli la meno naturale. . . La classifica delle città più naturali d’Italia rilasciata dalla nature tech, rappresenta un esempio concreto di applicazione della piattaforma. Nella Giornata Mondiale dell’Habitat, 3Bee rilascia la classifica delle città più ... (Gazzettadelsud.it)