Yulia Bruschi ed il fidanzato avrebbero un accordo? Ecco cosa è trapelato (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scontro tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi avrebbe un nome e un cognome: Luca Giglio. Le due donne avrebbero manifestato una certa simpatia per il riccioluto concorrente, che a sua volta avrebbe mostrato un certo interesse per Yulia provocando le gelosie della cantante. Yulia ed il fidanzato avrebbero un accordo? Mentre nella Casa del "Yulia Bruschi ed il fidanzato avrebbero un accordo? Ecco cosa è trapelato" L'articolo Yulia Bruschi ed il fidanzato avrebbero un accordo? Ecco cosa è trapelato proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scontro trae Jessica Morlacchi avrebbe un nome e un cognome: Luca Giglio. Le due donnemanifestato una certa simpatia per il riccioluto concorrente, che a sua volta avrebbe mostrato un certo interesse perprovocando le gelosie della cantante.ed ilun? Mentre nella Casa del "ed ilun" L'articoloed ilunproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Blogtivvu)

Blogtivvu - Yulia Bruschi ed il fidanzato avrebbero un accordo? Ecco cosa è trapelato

Mister Movie | Grande Fratello, Confronto tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, alla fine pace con un abbraccio - La serata di ieri al Grande Fratello è stata segnata da un intenso Confronto tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, culminato in un abbraccio e un bacio. Durante una serata a tema Bridgerton, i concorrenti hanno partecipato a un gioco in cui dovevano farsi delle domande scomode, e la tensione tra ... (Mistermovie)

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) - Il bel Luca Giglioli, oggetto del desiderio e pomo della discordia della modella italo-cubana e di Jessica Morlacchi, le due fra l’altro nel corso delle ultime dirette hanno offerto ai fedeli telespettatori del reality show furiose riti & altri guai, è sempre più vicino alla gieffina, la quale ... (Isaechia)

Grande Fratello, ‘tregua’ tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi? “Non ho paura a dirti che siamo identiche, lo sento!” - La 37enne ha però sottolineato di non amare discutere con chi le fa muro e non cerca un confronto. “Sei una persona che non è giusta per il gruppo“, è stata la replica di Jessica, che ha reso così la conversazione più accesa. Quando sono entrata non avevo un carattere espansivo, ho bisogno dei ... (Isaechia)

GF, Yulia a Morlacchi: 'So che fuori di qui sei simpatica', Jessica: 'Siamo identiche' - Dopo un lungo confronto tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, tra le due concorrenti sembra essere tornato il sereno ...(it.blastingnews)

Grande Fratello, Yulia e Giglio travolti da un’inaspettata passione, l’anello finirà al compro oro? Ecco cosa è successo - All'interno della casa del Grande Fratello anche un altro triangolo si sta facendo strada tra le mura del reality, di chi stiamo parlando?(mondotv24)

Grande Fratello, La folle notte di Yulia Bruschi e Giglio! - Grande Fratello, La folle notte di Yulia Bruschi e Giglio! una serata ricca di euforia e giochi ad alto tasso erotico.(ilvicolodellenews)