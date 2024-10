Un piano lungo 10 anni e un preciso messaggio prima dell’esplosione: ecco come Israele ha colpito Hezbollah con i cercapersone (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Mossad ha impiegato quasi dieci anni a mettere in atto il piano che ha portato all’enorme operazione d’intelligence che ha colpito Hezbollah facendo esplodere dei cercapersone. L’obiettivo, rivela un’inchiesta del Washington Post, era quello di uccidere o mutilare più combattenti possibile, così da decimare le milizie sciite del partito libanese. Il piano era solo apparentemente semplice da realizzare. Dopo aver manomesso i dispositivi con dell’esplosivo, l’intelligence israeliana ha fatto sì che sui cercapersone apparisse una notifica con scritto: “Hai ricevuto un messaggio criptato“. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Mossad ha impiegato quasi diecia mettere in atto ilche ha portato all’enorme operazione d’intelligence che hafacendo esplodere dei. L’obiettivo, rivela un’inchiesta del Washington Post, era quello di uccidere o mutilare più combattenti possibile, così da decimare le milizie sciite del partito libanese. Ilera solo apparentemente semplice da realizzare. Dopo aver manomesso i dispositivi con dell’esplosivo, l’intelligence israeliana ha fatto sì che suiapparisse una notifica con scritto: “Hai ricevuto uncriptato“. (Ilfattoquotidiano)

Un piano di 10 anni e un preciso messaggio prima dell’esplosione: ecco come Israele ha colpito Hezbollah con i cercapersone - L’offerta commerciale arrivò da un intermediario, una donna, ex rappresentante Apollo che aveva creato una propria ditta e acquistato la licenza per vendere con quel marchio. A questo punto la produzione di questi gadget, del peso di meno di 80 grammi, è stata esternalizzata di fatto al Mossad, ... (Ilfattoquotidiano)

