Silent Hill 2 Remake, alcuni fan modificano la pagina Wikipedia per minimizzare il successo di critica

alcuni utenti hanno deciso di modificare la pagina Wikipedia di Silent Hill 2 Remake, così da minimizzare il successo di critica raggiunto dal nuovo gioco horror di Konami che appena pochi giorni fa ha convinto la stampa specializzata internazionale. Appena poche ore dopo la pubblicazione delle recensioni del titolo con dei voti decisamente positivi, una parte della community ha deciso di mettersi all'opera successo del gioco, modificando ovviamente al ribasso alcune delle valutazioni condivise dalla stampa internazionale. Addentrandoci nello specifico della questione, alcuni fan hanno modificato la pagina Wikipedia di Silent Hill 2 Remake abbassando ed addirittura azzerando i voti ricevuti dal Remake a cura di Bloober Team, cercando in questo modo di rendere meno positiva l'accoglienza riservata dalla stampa specializzata al titolo.

