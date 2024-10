Rimaturità al Galileo si torna in classe Giovedì pomeriggio la consegna dei premi

(Di domenica 6 ottobre 2024)no a scuola gli ex studenti del Liceo classico. Si terranno il 10 ottobre leazioni della, l’iniziativa che li ha visti cimentarsi nuovamente nella versione di Latino, come nell’esame dei loro 18 anni. I compiti della sezione competitiva sono stati valutati da una commissione composta dai docenti del, unitamente alla presidente della delegazione fiorentina dell’Associazione italiana di cultura classica, professoressa Maria Pace Pieri e dal docente di lingua e letteratura greca dell’Università di Firenze, Enrico Magnelli, ex studente proprio del. Quelli della non competitiva invece sono stati corretti dagli stessi studenti (scelti tra i più meritevoli) attualmente frequentanti, supervisionati dai loro insegnanti. Nel maggio scorso i partecipanti furono 207, 132 donne e 75 uomini. In tutto 60 anni di maturità al