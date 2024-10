Pattinaggio artistico | ancora un record per Pezzetta L’azzurra è quinta al Grand Prix Junior di Lubiana

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non poteva concludersi con un altroil davvero positivo weekend delfemminile italiano. Dopo la lodevole prestazione di Lara Naki Gutmann al Denis Ten Memorial, nella giornata odierna Annaha conquistato laposizione finale in occasione della sesta tappa dell’ISU2024-2025, rassegna andata in scena in quel di(Slovenia), ottenendo un altro significativo primato. L’azzurrina infatti grazie alla somma dei due programmi è riuscita ad ottenere il punteggio più alto mai registrato da un’atleta italiana nella categoria. Unae impresa compiuta grazie ad uno short di alto profilo ed un programma libero in cui l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha staccato sei salti da tre giri di rotazione, mancando l’appuntamento con un doppio axel e con un salchow, eseguito solo doppio. (Oasport)