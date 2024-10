Partecipante al disability pride di Taranto sparito lo zaino | chiede per favore la restituzione Aiutare l' uomo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ci scrive Andrey Chajikin: Ieri sera ero in centro ain piazza Garibaldi attorno alle ore 21.. Mentre transitavo con la mia carrozzina e un mio amico anche lui in carrozzina.. Mi èil mioappeso allo schienale della mia rotella. Ora non voglio pensare male, ma a parte loverde/blu dell’invicta, agendina di lavoro strapazzata copertina rossa bordo, quadernetto di musica, un paio di occhiali da sole e una pompetta per gonfiare il cuscino antidecupito che ho sotto le chiappe.. Non c’erano cose di valore economico.. Se qualcuno l’ha trovato in giro anche per “caso”.. perme lo restituisca soprattutto per l’agenda di lavoro!!! Sono qui in “vacanza” / lavoro per il– 2ª Edizione che si terrà questo weekend in centro città, mi trovate al parco della Musica dalle 16 sicuri..te di Andrey dei Disabili Pirata .. (Noinotizie)