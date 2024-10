Media ora Berlino si attende un 2024 in recessione - 02% Il ministro Habeck | Ripresa già nel 2025

Media, ora Berlino si attende un 2024 in recessione (- 0,2%). Il ministro Habeck: “Ripresa già nel 2025” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il governo tedesco si attende un 2024 di blanda recessione. A fine anno il Pil dovrebbe registrare un – 0,2%. Lo riferisce il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung in attesa della diffusione ufficiale delle stime, attesa per mercoledì. A presentare i nuovi dati sarà il ministro dell’Economia Robert Habeck. Dati a quanto pare peggiorativi, l’ultima previsione era quella di una crescita dello 0,3%. Se confermato, la nuova cifra, segnerebbe il secondo anno di contrazione per la più grande economia europea. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i segnali negativi provenienti dall’economia tedesca. In particolare l’industria attraversa una grave crisi di competitività causata da svariati fattori. Non ultimo la fine dell’energia a basso costo garantita in passato dai flussi di gas russi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il governo tedesco siundi blanda. A fine anno il Pil dovrebbe registrare un – 0,2%. Lo riferisce il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung in attesa della diffusione ufficiale delle stime, attesa per mercoledì. A presentare i nuovi dati sarà ildell’Economia Robert. Dati a quanto pare peggiorativi, l’ultima previsione era quella di una crescita dello 0,3%. Se confermato, la nuova cifra, segnerebbe il secondo anno di contrazione per la più grande economia europea. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i segnali negativi provenienti dall’economia tedesca. In particolare l’industria attraversa una grave crisi di competitività causata da svariati fattori. Non ultimo la fine dell’energia a basso costo garantita in passato dai flussi di gas russi. (Ilfattoquotidiano)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa attende, vento superiore ai limiti consentiti - Una regata per volta, un punto per volta. 13. Al momento addirittura 21,5 nodi, che è il limite massimo per poter gareggiare. Inoltre domani è previsto anche il giorno di riposo. 14. 13 Va detto che le previsioni del sito ufficiale dell’America’s Cup raramente ci azzeccano. Ogni giorno la Coppa ... (Oasport)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: ancora nulla, vento incostante. Luna Rossa attende - 14. La seconda giornata sarà importante per capire se rimarrà una situazione di assoluta parità (2-2) oppure se una delle due squadre sarà in grado di piazzare il primo break che la porterebbe sul 3-1. 48 Oggi le onde dovrebbero avere un’altezza di circa 30 centimetri. 13 Splende il sole a ... (Oasport)

LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA: vento scarso, ci sarà da attendere per le ultime regate dei gironi preliminari - Restiamo in attesa. 13:50 Domenica catalana che fornirà i primi verdetti. Il team italiano domina in classifica generale con 37 punti raccolti grazie a tre vittorie ed un secondo posto. Tra poco più di venti minuti dovrebbero iniziare le gare del gruppo B. Si partirà con le ultime due regate del ... (Oasport)