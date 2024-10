Juventus-Cagliari 1-1, Pavan tuona: “Marinelli ha falsato la partita, espellere Conceiçao e’ indecente. Questo signore ha…” (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel lunch match della settima giornata di campionato disputato all'”Allianz Stadium” di Torino, la Juventus ha pareggiato contro il Cagliari per 1-1, con due calci di rigore: Vlahovic al 15? e Marin all’88’. Con Questo pareggio la squadra piemontese si porta a 13 punti, mentre quella sarda va a 6. Poco dopo la partita il L'articolo Juventus-Cagliari 1-1, Pavan tuona: “Marinelli ha falsato la partita, espellere Conceiçao e’ indecente. Questo signore ha” proviene da Webmagazine24. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel lunch match della settima giornata di campionato disputato all'”Allianz Stadium” di Torino, laha pareggiato contro ilper 1-1, con due calci di rigore: Vlahovic al 15? e Marin all’88’. Conpareggio la squadra piemontese si porta a 13 punti, mentre quella sarda va a 6. Poco dopo lail L'articolo1-1,: “halae’ha” proviene da Webmagazine24. (webmagazine24)

Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi, tutte le partite sono difficili” - “Abbiamo iniziato con un gol che ci poteva fare andare in avanti con più equilibrio, poi loro hanno preso fiducia e hanno trovato il rigore e l’espulsione alla fine. Nel primo tempo dopo il gol ci siamo limitati a controllare, invece dovevamo continuare ad attaccare bene. Sulle condizioni di ... (Sportface)

La Juventus frena ancora in casa: più pareggi che vittorie per Motta, il Cagliari gela lo Stadium - The post La Juventus frena ancora in casa: più pareggi che vittorie per Motta, il Cagliari gela lo Stadium appeared first on SportFace. Il gruppo è cementato e omaggia Bremer mostrando la sua maglia, poi si cerca in tutti i modi di trovare il raddoppio, ma come detto Koopmeiners non vede la porta ... (Sportface)

Juventus beffata nel finale: regalo di Douglas Luiz, il Cagliari pareggia su rigore - Ancora il portiere rossoblù protagonista al 26esimo quando con una deviazione in corner ha negato la rete su potente conclusione di Koopmeiners. Dopo un primo quarto d'ora in pressione dei padroni di casa, la gara si è sbloccata al 15esimo quando Dusan Vlahovic ha trasformato un rigore assegnato ... (Liberoquotidiano)