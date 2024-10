Intervista-spettacolo alle Muse | i protagonisti sono Ale e Franz

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ale etornano al Teatro delledi Ancona, ma questa volta la loro esibizione sarà diversa dal solito. L’appuntamento è per oggi pomeriggioore 18, quando la popolare coppia di comici lanciata da ‘Zelig’ sarà protagonista di un’dedicata al tema della salute mentale. L’evento, infatti, si inserisce nell’ambito dell’Extra G7 Salute, ed è promosso da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica specializzata nelle neuroscienze che, per il suo trentesimo anniversario di attività nel nostro Paese, ha deciso di unire le forze con il mondo della cultura, delloe delle istituzioni, con l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico questo prioritario tema. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi al link https://bit.ly/lasalutepartedalcervelloeventbrite. In caso di sold out, verrà attivata una lista d’attesa. (Ilrestodelcarlino)