Incendio nel catanese, morto un uomo e uno intossicato - I carabinieri hanno avviato le indagini per determinare con precisione le cause dell’Incendio e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tuttavia, il denso fumo sprigionato dall’Incendio lo ha sopraffatto, causandone lo svenimento. La seconda persona coinvolta, uno dei comproprietari ... (Thesocialpost)

Incendio in un appartamento in zona Ostiense: un uomo intossicato dal fumo - I vigili del fuoco hanno informato di aver messo in salvo un uomo rimasto intossicato dal fumo. Stando a quanto si apprende, è stato soccorso e affidato alle cure del 118.(fanpage)

Roma, spaventoso incendio in un appartamento: anziano intossicato (FOTO) - La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 14,40 circa in viale Leonardo da Vinci 136 per un incendio appartamento all’ultimo piano di una palazzina di otto, due Squadre VF 11/A Eur, 7/A di ...(msn)

Anziano intossicato nell'appartamento in fiamme salvato dai pompieri - A fuoco l'appartamento di un residente di viale Leonardo Da Vinci. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di trarre in salvo l'inquilino ...(romatoday)