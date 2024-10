Il Festival di Pandora Incontri dibattiti e lezioni sull’intelligenza artificiale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sedici giorni con 49 tracon oltre 130 protagonisti del nostro tempo: ildiRivista, che quest’anno cambia il suo titolo, in ’del Presente’, è cominciato ieri in città all’insegna ’Intelligenza. Umana,, globale’ e andrà avanti fino al 20 ottobre in tanti luoghi diversi della città. A inaugurarlo all’auditorium del Mast, il direttore diRivista e coordinatore scientifico del, Giacomo Bottos, che con gli ospiti - tra questi il sindaco Matteo Lepore e il rettore dell’Alma Giovanni Molari -, ha affrontato il tema ’L’intelligenza diffusa: ricerca, innovazione e territori’. (Ilrestodelcarlino)