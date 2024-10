Girls, esordio e sorrisi (Di domenica 6 ottobre 2024) basket Girls ancona 62 vigarano 57 BASKET Girls : Pierdicca 15, Manizza 5, Streri 14, Giangrasso 6, Barbakadze 17, Maroglio 3, Marassi ne, Cotelessa ne, Mandolesi ne, Pelizzari 3. All. Piccionne VIGARANO: Tintori 2, Paz 15, Valensin 11, Cutrupi 12, Grassia 6, Zangara, Iannello, Moretti ne, Rizzo ne, Pepe 2, Armillotta 9. All. Grilli Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e Renga di Folignano (Ap) Parziali: 17-19 33-30 44-47 62-57 Una lunga battaglia punto a punto ma alla fine è il Basket Girls ad esultare nel match d’esordio della serie A2. Le doriche al PalaScherma in un match che si decide soltanto nel finale dopo 40’ di continuo equilibrio vincono 62-57 contro un mai domo Vigarano, conquistando i primi due punti stagionali. (Di domenica 6 ottobre 2024) basketancona 62 vigarano 57 BASKET: Pierdicca 15, Manizza 5, Streri 14, Giangrasso 6, Barbakadze 17, Maroglio 3, Marassi ne, Cotelessa ne, Mandolesi ne, Pelizzari 3. All. Piccionne VIGARANO: Tintori 2, Paz 15, Valensin 11, Cutrupi 12, Grassia 6, Zangara, Iannello, Moretti ne, Rizzo ne, Pepe 2, Armillotta 9. All. Grilli Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e Renga di Folignano (Ap) Parziali: 17-19 33-30 44-47 62-57 Una lunga battaglia punto a punto ma alla fine è il Basketad esultare nel match d’della serie A2. Le doriche al PalaScherma in un match che si decide soltanto nel finale dopo 40’ di continuo equilibrio vincono 62-57 contro un mai domo Vigarano, conquistando i primi due punti stagionali. (Ilrestodelcarlino)

