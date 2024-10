Gianni Valdati muore cadendo in un dirupo cercando funghi (Di domenica 6 ottobre 2024) Gianni Valdati è morto a 57 anni cadendo in un dirupo in provincia di Genova. Il cercatore di funghi viveva a San Giuliano Milanese (Milano). L'incidente sabato mattina intorno alle 9.La caduta in un burroneSecondo i primi riscontri, l'allarme è stato dato da un amico che ha assistito (Di domenica 6 ottobre 2024)è morto a 57 anniin unin provincia di Genova. Il cercatore diviveva a San Giuliano Milanese (Milano). L'incidente sabato mattina intorno alle 9.La caduta in un burroneSecondo i primi riscontri, l'allarme è stato dato da un amico che ha assistito (Milanotoday)

Gianni Valdati morto cercando funghi. Sesto Ulteriano piange il farmacista 57enne - Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiavari. La notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisa e inaspettata: siamo senza parole”. Era un gran lavoratore. L’ultimo post del suo profilo Facebook è il testo di una lettera scritta da due clienti inglesi della farmacia dove lavorava, ... (Ilgiorno)