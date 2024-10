Fiorentina, Adli titolare contro il Milan. Palladino: "Ci tiene particolarmente a far bene" (Di domenica 6 ottobre 2024) La Fiorentina affronta il Milan allo Stadio Artemio Franchi nel posticipo della settima giornata di Serie A e lo fa con Yacine Adli dal 1`. Prima pa (Di domenica 6 ottobre 2024) Laaffronta ilallo Stadio Artemio Franchi nel posticipo della settima giornata di Serie A e lo fa con Yacinedal 1`. Prima pa (Calciomercato)

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali. Adli dal primo minuto - Firenze, 6 ottobre 2024 – Servirà una vera e propria impresa alla Fior entina per battere il Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A (ore 20. 45). . I rossoneri sono a quota 11 punti e sono in lotta per il vertice, i viola sono a quota 7 e vengono da un avvio di campionato piuttosto ... (Sport.quotidiano)

Fiorentina-Milan, per Adli ritorno al passato per riscattare il futuro - "Io non ti lascerò, sempre con te sarò". Queste parole, rappresentavano un legame profondo tra Yacine Adli e la tifoseria rossonera. (Pianetamilan)

