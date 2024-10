Coppa Agostoni 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, Hirschi si impone nella volata ristretta (Di domenica 6 ottobre 2024) E’ Marc Hirschi a vincere con il trionfo in volata ristretta l’edizione 2024 della Coppa Agostoni, la classica italiana di un giorno. L’edizione numero 77 va a Marc Hirsci, lo svizzero della UAE Emirates, che beffa altri tre compagni di fuga dimostrando di essere di gran lunga il più competitivo del quartetto. Alle spalle di Hirschi troviamo Gregoire e Lapeira, regolati allo sprint, poco più staccato c’è Aranburu. Con il quinto posto finale è Vincenzo Albanese il migliore degli italiani. Di seguito ecco risultati e classifica top-10. (Di domenica 6 ottobre 2024) E’ Marca vincere con il trionfo inl’edizionedella, la classica italiana di un giorno. L’edizione numero 77 va a Marc Hirsci, lo svizzero della UAE Emirates, che beffa altri tre compagni di fuga dimostrando di essere di gran lunga il più competitivo del quartetto. Alle spalle ditroviamo Gregoire e Lapeira, regolati allo sprint, poco più staccato c’è Aranburu. Con il quinto posto finale è Vincenzo Albanese il migliore degli italiani. Di seguito eccotop-10. (Sportface)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori - 26 Per loro 15” di vantaggio sul Colle Brianza. 16. 15. 08 Si muovono 5 corridori che provano a riportarsi su Conca. 11 Conca si volta ed attende i 5 inseguitori. 12. 13. 25 Gianmarco Garofoli è riuscito a rimanere nel gruppo di Hirschi. 15. 15. 14. L’Italia si affida invece al campione ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa con 30? di vantaggio - 04 Mancano 20 chilometri all’arrivo. Ora un tratto di discesa. Le informazioni arrivano spezzettate per problemi di RadioCorsa. 09 Ricapitoliamo la situazione della corsa: 4 corridori (Aranburu, Hirschi, Lapeira e Gregoire) hanno 25? di vantaggio su Martin, Paret-Peintre, Vendrame, Tizza, De ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa, ci sono Hirschi ed Aranburu - 59 Siamo in un tratto di leggera salita, ci avviciniamo alla prima salata di Sirtori: forse lì si accenderà la gara. 06 Giornata speciale per Gianmarco Garofoli. 15. 13. com/JJAQhMgpIK — Team Polti Kometa (@TeamPoltiKometa) October 6, 2024 12. Ora un tratto di discesa. 15. 15 Magli e Paleni ... (Oasport)

Coppa Agostoni 2024, Marc Hirschi vince sempre! Trionfo in volata a Lissone, quinto Albanese - Sempre Marc Hirschi! Dopo GP Industria e Artigianato, Coppa Sabatini e Memorial Pantani, vince un’altra corsa in Italia trionfando alla Coppa Agostoni a ...(oasport)

COPPA AGOSTONI MARC HIRSCHI SI PRENDE LA COPPA AGOSTONI E REGALA LA VITTORIA N 80 ALLA UAE - Brandon McNulty ha vinto l'edizione numero 9 della CRO Race. L'americano della UAE in classifica generale ha preceduto di 8" il danese Tobias Andresen della DSM Firmenich. La sesta e ultima tappa, 157 ...(tuttobiciweb)

Ciclismo, la partenza a Lissone della Coppa Agostoni 2024 - Partita a Lissone la Coppa Agostoni numero 77 che si corre in maniera inedita di domenica. L’arrivo è come sempre in via Matteotti dove saranno anche le premiazioni. La Coppa Ugo Agostoni – Giro delle ...(ilcittadinomb)